Il Covid-19 affonda le discoteche - La Lega denuncia l'abbandono del settore

“Il Governo non solo non ha minimamente aiutato economicamente le discoteche, attività che hanno chiuso per prime e che saranno le ultime a riaprire, ma ha anche scaricato sulla Regione e sugli imprenditori la possibilità e i rischi della ripartenza.







In Sardegna, dove il turismo - indotto compreso - vale il 14% del Pil, non è accettabile la totale assenza di aiuti da parte del Presidente Conte.



La Lega ripresenterà al Decreto Rilancio emendamenti che il Governo aveva bocciato al Decreto Cura Italia: stop al’Isi fino a fine anno, credito di imposta per gli affitti sui locali D3 e D8, sospensione della Siae.







Centinaia tra imprenditori e dipendenti rischiano di perdere il posto di lavoro.



L’esecutivo deve assolutamente intervenire in tempi rapidi".





Così Luca Toccalini, deputato e coordinatore federale Lega Giovani, a margine dell'incontro con le principali sale da ballo del Cagliaritano svolto insieme al consigliere regionale della Lega Andrea Piras.