Politica Cagliari: il centro destra nella terrazza del Bastione - Flash mob a Saint Remy

Martedì 2 giugno 2020, alle 12.30, il centrodestra sardo sarà a Cagliari presso la Terrazza Umberto I del Bastione Saint Remy per ribadire che “l’Italia non si arrende” nell'ambito dell’iniziativa organizzata a livello nazionale a Roma con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani e nelle principali piazze italiane. Il flash mob si svolgerà nel rispetto delle regole e delle disposizioni sanitarie che rendono impossibile una partecipazione massiva aperta a tutti i cittadini, in attesa del grande evento del 4 luglio.