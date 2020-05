Gavino Manca non molla la presa e incalza Solinas sul passaporto sanitario

"Il danno d'immagine fatto alla Sardegna dal presidente Solinas non ha precedenti: ora recuperi rilanciando il turismo e avviando subito una grande discussione su come sfruttare le opportunità fornite dall’Europa col Recovery Found."







Lo sostiene il deputato Gavino Manca che torna su una questione che è diventato motivo di scontro anche a livello nazionale.



"Mentre per tutto maggio - prosegue il deputato sassarese - si sono susseguite proiezioni drammatiche sulla stagione turistica sarda - perdite per miliardi di euro con almeno 50mila stagionali destinati a rimanere a casa con la perdita dell'80% dei posti di lavoro - il governatore si è imbarcato in una battaglia sul cosiddetto "Passaporto sanitario".







Una polemica che può solo essere definita semplicemente inutile, e per due buoni motivi: perché si tratta di uno strumento inattuabile - l'unica immunità accertabile è quella data dal vaccino - e perché in base alla nostra Costituzione non possono essere le regioni a "ad adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone".







Da settimane siamo appesi a una discussione sul "niente" mentre la Regione avrebbe potuto fare molto altro per mettere in sicurezza l'estate dei sardi e dei turisti: prima di tutto preparare il sistema sanitario sardo alla gestione dei flussi turistici, e incrementare i sistemi di controllo e reazione a eventuali focolai.



Per non parlare delle iniziative per abbattere i costi dei trasporti verso la Sardegna, l'unica vera grande battaglia che bisognava avviare.



La giunta regionale non ha fatto niente di tutto questo e ha pensato bene di distrarre l'opinione pubblica con una strategia senza senso.







Un'iniziativa che ha solo danneggiato l'immagine della nostra isola, stimolando anche sconsiderate uscite di uomini delle istituzioni del Nord Italia, capaci di rispolverare vecchi e stantii luoghi comuni sull'isola.



Presidente Solinas la smetta subito con le giravolte sul passaporto sanitario, studi le mosse per mettere la sanità sarda nelle migliori condizioni e faccia di tutto per rilanciare l'economia turistica della Sardegna.



Soprattutto, prepari l’isola ad accogliere con intelligenza il nuovo giro di aiuti promesso dall’Unione europea per contrastare la crisi economica.



Col passaporto sanitario - conclude Manca - è stato fatto un danno incalcolabile, ora smettiamola con le polemiche e non lasciamoci sfuggire anche questa occasione."