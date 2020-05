La Lega difende Solinas: Boccia e Sala in confusione

"Sul caso Sardegna le reazioni scomposte e 'a titolo personale' del ministro Boccia e del sindaco Sala dimostrano che il Pd lavora a tempo pieno e a tutti i livelli per interessi diversi da quelli nazionali.







Mentre Germania e Austria costituiscono un corridoio turistico verso la Croazia e continuano nella litania che vorrebbe l'Italia come focolaio attivo della pandemia Covid, facendo terrorismo sui visitatori di cui l'Italia ha un bisogno vitale, i due strateghi dello Spritz e delle mascherine attaccano il governatore sardo Solinas che avendo la fortuna di essere su un'isola può certificare gli ingressi dichiarando al mondo che la sua regione è Covid-free, rilanciando così un'area che senza villeggianti è alla disperazione.







Capiamo le difficoltà e le invidie di chi non è in grado di gestire neppure la piccola zona dei Navigli o punta ai delatori di Stato, ma almeno lascino lavorare in santa pace chi cerca di salvare un'area del Paese che potrà essere vetrina per tutti, persino per loro.







Audiremo in commissione Trasporti della Camera il presidente Solinas e tutti i governatori che intendono lavorare con il Parlamento su come contribuire a migliorare i collegamenti in sicurezza, per rilanciare il settore turistico in tutta Italia".



Lo afferma in una nota Alessandro Morelli, deputato della Lega e presidente della commissione Trasporti alla Camera.