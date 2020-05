Braccio di ferro Regioni - Governo per la ripartenza

Si dovrebbe tenere oggi il tavolo di confronto tra Governo e Regioni per fare il punto sulla possibilità di riapertura generalizzata delle attivita partire dal 18 di maggio.







Una richiesta avanzata con determinazione dai governatori di Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Umbria, Veneto, Sicilia, Basilica e dal presidente della Provincia autonoma di Trento.







Una riapertura che però si presenta problematica perchè ancora non sono stati codificati i protocolli di sicurezza ed è forte il rischio che ogni Regione adotti misure e sistemi per proprio conto e non invece, come dovrebbe essere, nel quadro di disposizioni adottate e condivise e livello nazionale.







Le Regioni chiedono che le linee Inail per le riaperture siano disponibili entro mercoledì e che dal 18 maggio ogni territorio possa consentire la ripartenza.