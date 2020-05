Ad Alghero Mario Bruno d'accordo con Salvini - "Conoci senza coraggio"

In campo nazionale il premier Conte viene attaccato duramente dalla Lega e dal centro destra più in generale per l'atteggiamento di prudenza sulla fase 2 e le riaperture.



Conte è supportato in questa posizione dalle indicazioni che giungono dal mondo scientifico.







Sempre in ambito nazionale un ministro della Repubblica ricorre al Tar contro la riapertura praticata dal Governatore della Calabria.



E il Tar gli da ragione.



Ad Alghero Pietro Sartore, Mario Bruno, Valdo Di Nolfo, Gabriella Esposito, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto e Beniamino Pirisi, tutti consiglieri comunali di centro sinistra che militano sui banchi dell'opposizione, sposano la tesi leghista e attaccano in un documento il sindaco Mario Conoci, colpevole evidentemente di utilizzare lo stesso percorso di prudenza che a Roma praticano 5Stelle e il Partito Democratico.





Ma non solo: per completare il capolavoro di strategia politica delle 4 cantonate, gli stessi consiglieri di opposizione spargono sospetti e insinuazioni su situazioni occulte, nascoste, misteriose delle quali il sindaco sardista di Alghero terrebbe all'oscuro la comunità algherese.







Riportiamo di seguito, integralmente, la nota sottoscritta da Pietro Sartore, Mario Bruno, Valdo Di Nolfo, Gabriella Esposito, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto e Beniamino Pirisi.



"Risulta sempre più incomprensibile - affermano i consiglieri del centro sinistra algherese - la scelta di non far riaprire le attività da domani 11 maggio, considerato che fino a soli due giorni fa il sindaco Conoci aveva fatto intendere il contrario.



Attenzione: oggi su un quotidiano sardo c’è un’intervista al Prof. Giovanni Sotgiu, il docente di statistica medica che ha calcolato gli indici Rt per i comuni della Sardegna.



Il professore spiega cosa voglia dire un Rt non calcolabile (come ad esempio quello di Alghero...) e afferma che, se il dato non è calcolabile, vuol dire che si hanno situazioni con scarso pericolo.







Il prof. Sotgiu, membro del comitato scientifico, è stato chiamato in Regione dopo aver fatto parte della Unità Tecnica Operativa del Comune di Alghero ed è l’esperto di fiducia del sindaco di Alghero.







Questa premessa per dire che, vista l’indicazione che proviene proprio dal suo tecnico di fiducia, Conoci poteva e può essere più coraggioso.



A meno che - concludono manifestando un sospetto non meglio precisato - non ci stia nascondendo qualcosa."