Ordine del giorno alla Camera per gli italiani all'estero

"A numerosi cittadini è impedito da mesi di incontrare i propri cari, a volte distanti solo poche decine di chilometri, perché una parte della famiglia o della coppia risiede in Italia e l'altra in un altro Paese.



Ritengo indispensabile prevedere la riapertura delle frontiere alle coppie e alle famiglie consentendo la visita in sicurezza ai congiunti per i molti italiani che hanno spostato la propria residenza anagrafica per ragioni lavorative e familiari, mantenendo in Italia centri affettivi significativi.







Facendo appello all'art. 29 della nostra Costituzione, che riconosce specificatamente i diritti della famiglia, ho presentato insieme ai colleghi della Lega Formentini, Murelli, Bazzaro, Coin, Giglio Vigna, Maggioni, Billi, Comencini, Di San Martino, Grimoldi, Picchi, Ribolla e Locatelli un Ordine del Giorno al DL Covid in discussione alla Camera dei deputati.







Con questo atto parlamentare chiediamo al Governo di adottare misure anche di carattere normativo al fine di prevedere per i cittadini italiani residenti all'estero l'ingresso temporaneo in Italia per incontrare congiunti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera A) del DPCM 26 aprile 2020, con le medesime modalità di cui all' art. 5 del suddetto decreto.







Lo stesso problema riguarda anche cittadini che lavorano o risiedono nel nostro Paese ma che hanno i propri affetti al di là del confine, situazione spiacevole che il Governo deve risolvere al più presto".







Così Eugenio Zoffili, deputato della Lega e Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.