Più tamponi e meno proclami: monito a Solinas dal Pd regionale

Più che proclami trionfalistici e ordinanze inapplicabili servono tamponi e test in larga scala.



A oggi la nostra Regione, sul numero dei tamponi effettuati, poco più di 30000, vanta un primato molto negativo nell’intero territorio nazionale, siamo infatti in fondo alla classifica.







I dati ufficiali sulla pandemia in Sardegna sono sicuramente incoraggianti, ma non siamo per niente tranquilli.



Un numero di analisi irrisorio se si pensa alla capacità di contagio di questo terribile virus e al fatto che si sta andando verso un allentamento delle misure restrittive e verso la riapertura delle attività economiche e sociali.







Così Emanuele Cani segretario reigonale del Partito Democratico, che aggiunge : " In questa fase è di vitale importanza l’attività di prevenzione sulle persone da effettuarsi attraverso tamponi e test diagnostici su una percentuale della popolazione sarda ragionevole, in modo da avere un tracciamento del Virus.



Il Presidente Solinas ha addirittura illuso tutti di voler anticipare le aperture in Sardegna rispetto alle direttive nazionali con una sua ordinanza confusa e difficilmente applicabile con la quale scarica ogni responsabilità sui Sindaci, garantendo loro la messa a disposizione di un indice di trasmissibilità del contagio Rt che la Regione non è poi stata clamorosamente in grado di fornire a ben 366 Comuni su 377.





È assolutamente sbagliato immaginare provvedimenti di alleggerimento delle restrizioni senza un adeguata conoscenza che si basi su numeri importanti di test effettuati.



Ancora una volta rivolgiamo un appello al Presidente Solinas “ In Sardegna servono più tamponi e più test diagnostici “. Spetta alla regione , questo compito, deve svolgerlo al massimo perché è in ballo la salute dei sardi e il futuro dell’isola."