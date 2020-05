Vertenza Aras: lunedì incontro assessore

L’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, ha convocato per lunedì 11 maggio, alle 11, un incontro in videoconferenza con le organizzazioni sindacali per fare il punto sulla vertenza Aras, l’Associazione allevatori della Sardegna.







“Ho accolto le istanze arrivate da sindacati e parti politiche – spiega l’esponente della Giunta Solinas – per dare il nostro contributo alla ricerca di soluzioni che garantiscano certezze agli ex lavoratori dell’Aras.







Al di là della questione giuridica, bisogna seguire un percorso che vada nella direzione di una complessiva riorganizzazione del personale della Regione Sardegna”.