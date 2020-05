Fortza Paris Sassari: Brandinu coordinatore

Il Consiglio Natzionale di Fortza Paris ha approvato la nomina a Coordinatore del collegio elettorale di Sassari di Enzo Brandinu nell’ambito del rinnovamento dei quadri dirigenti del partito.







Lo ha comunicato il segretario nazionale Gianfranco Scalas evidenziando che: "Enzo Brandinu ha il compito di promuovere il partito nel territorio, coordinare i dirigenti locali e predisporre ogni utile attività per rispondere alle esigenze dell’importante area geografica della Sardegna ". Enzo Brandinu,43 anni attualmente in servizio al 152 Reggimento della Brigata Sassari, diplomato come perito tecnico e commerciale è stato candidato alle regionali nella lista di Fortza Paris ottenendo un importante risultato personale di consensi, il più alto della lista circoscrizionale di Sassari.







Da tempo si occupa nel tempo libero di impegno sociale e politico nel contesto del territorio.