Sassari: la Lega si "slega" - Daniele Deiana lascia - Ginesu: "Non cambierà niente"

“La Lega andrà avanti con la sua linea nell’attività in Consiglio comunale e regionale”, interviene così Francesco Ginesu, il capo gruppo della Lega al Consiglio comunale di Sassari, in merito alla scelta del collega Daniele Deiana di abbandonare il partito di attuale maggioranza relativa a livello regionale e nazionale.







“Il mio collega ha deciso di lasciare il partito autosospendendosi - aggiunge - per poi comunicare qualche giorno dopo di voler lasciare anche il gruppo consiliare della Lega.



Non mi sento di esprimere commenti in quanto sono scelte personali che non riguardano la mia persona o il partito.”







“Prendiamo atto di questa scelta e gli auguriamo un buon lavoro ovunque scelga di collocarsi in futuro.



La Lega continuerà la sua attività in Consiglio comunale attraverso la mia persona, seguendo la linea che fino ad oggi ha caratterizzato la nostra azione politica”.







A Sassari resta così un solo consigliere comunale della Lega, ma il partito prosegue compatto nel portare avanti le idee con le quali si è presentato ai propri elettori ed orientato agli eventi futuri.



Conclude poi Ginesu dichiarando che “difficilmente gli equilibri del Consiglio comunale cambieranno nei prossimi giorni, tanto meno a causa di questo fatto”.