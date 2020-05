Sanità algherese: Ozieri leone batte Alghero pecora

I consiglieri comunali di Alghero Mario Bruno,Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Valdo Di Nolfo, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto e Beniamino Pirisi hanno diffuso una nota a proposito della tepaia intensiva dell'ospedale di Alghero.







"Alghero e Ozieri avranno la terapia intensiva - affrermano - ma devono aspettare l'accreditamento.



Questo è messo nero su bianco da una delibera regionale. L'incertezza sta nei tempi.







Ma tra Ozieri e Alghero ci sono differenze, almeno tre.



Primo: Alghero di fatto la terapia intensiva ce l'aveva sulla carta fin dal piano sanitario del 2005, tant'è che sono state acquistate tutte le attrezzature sanitarie, gli elettromedicali, i ventilatori, ed il reparto è stato finanziato con delibera dell’agosto 2006, concluso con sei letti e uno d'isolamento nel 2017, e mai entrato in funzione, pare per mancanza di personale e di arredi.







E sono passati quindici anni, ( gli ultimi 7 con le amministrazioni di centro sinistra di Stefano Lubrano e Mario Bruno ndc.) mentre Ozieri entra in campo ora. Il centro del Goceano, pur arrivato dopo, come uno sprinter, batte Alghero in zona Cesarini ed è pronto per aprire, con arredi e risorse umane comprese.







Ed ecco la seconda differenza. Terzo e più importante fatto, Ozieri si batte come un leone in maniera unitaria, a prescindere dai colori politici, e ha fretta di aprire un reparto fondamentale. Invece, chi amministra Alghero e chi ha potere nel capo di sotto, non ottiene personale e arredi per l'unità del Civile e sembra strizzare politicamente l'occhiolino a quei dirigenti che, contendendosi gli anestesisti tra Marino e Civile, mantengono praticamente chiuse le sale operatorie di entrambi gli ospedali e allontanano l'apertura della terapia intensiva.







Una politica sanitaria scandalosa - concludono - tafazziana, che gli algheresi non meritano e che ha bisogno di un colpo di reni subito.



Tutti ancora uniti per far aprire subito l’unità’ di terapia intensiva di Alghero e, perché no, di Ozieri, e immediatamente le sale operatorie pronte da tempo e ancora chiuse."