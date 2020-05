Code cinesi e il virus di Wuhan: Zoffili chiede conto a Di Maio

“Ho ascoltato con attenzione la conferenza stampa del Presidente americano Donald Trump che ha dichiarato di avere un alto grado di fiducia nel fatto che l’Istituto di virologia di Wuhan sia l’origine del Coronavirus.







Se è così, il Governo Italiano nel rispetto dei nostri morti e di chi soffre in ospedale, a casa e per la crisi economica, deve smetterla di andare a braccetto con Pechino e chiedere i danni al Regime cinese.







Attendiamo risposte urgenti dal Ministro Di Maio alle nostre interrogazioni parlamentari in merito”. Così Eugenio Zoffili deputato Lega e capogruppo in Commissione Affari esteri e comunitari della Camera sostiene in una nota ufficiale.