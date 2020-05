Interrogazione leghista al Ministro Speranza sul punto nascita di La Maddalena

"Lo abbiamo affermato a Gennaio e lo ribadiamo oggi: sul punto nascita di La Maddalena non molliamo", così in una nota stampa il deputato leghista Eugenio Zoffili.







"Ho depositato un'interrogazione con il collega Guido De Martini per domandare al Ministro Speranza lo stato di avanzamento della richiesta di deroga presentata, ormai da più di sessanta giorni, dall'assessore alla sanità Mario Nieddu. Proseguo nell'impegno assunto con i cittadini dell'Isola sino a quando non potremmo affermare di aver tenuto fede alla nostra promessa!"







"Il nostro partito non solo si è sempre mostrato solidale con le richieste delle mamme maddalenine, ma si è anche fatto promotore della battaglia" prosegue il consigliere regionale Dario Giagoni.



"Ringrazio l'onorevole Zoffili per il costante e prezioso impegno, colgo anche l'occasione per ribadire alla deputata Mara Lapia che qualsiasi supporto e collaborazione in questo importante e delicato tema è sempre ben accetta purché sia leale, infatti, le esternazioni dell'Onorevole non corrispondo al vero da momento che il comitato percorso nascita regionale è stato coinvolto nel processo come da prassi.







Rimarchiamo dunque con più convinzione e forza di prima: per l'ospedale Paolo Merlo il nostro assessore lavorerà alacremente per metterlo al centro dei nostri impegni non appena la situazione emergenziale consentirà di potersi concentrare su tutte le altre tematiche".