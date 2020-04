Fratelli d'Italia a Castelsardo: contributi alle imprese e niente tasse per il 2020

Considerando che la stagione turistica si presenta all'insegna dell'incertezza noi proproniamo di un contributo straordinario alle imprese che operano nel settore turistico l' azzeramento per il 2020 di TOSAP, TARI, IMU, per tutte le attività commerciali, ampliamento degli spazi all’aperto a disposizione di ristoranti, bar, per equilibrare il ridimensionamento della capacità di accoglienza nel rispetto del distanziamento sociale.









Considerato che nel 2017 e nel 2018 il 29 % dei sardi ha generato reddito in chiave turistica all’interno della Sardegna, si deve promuovere il “ Turismo di prossimità “, ovvero quel turismo che si compie all’interno della propria regione, non potendo più ricevere per quest’anno gli stranieri, e per il momento anche coloro che viaggiano entro i confini nazionali , si deve promuovere - conclude Speziga - anche il turismo dei cammini, il cicloturismo per mostrare e valorizzare le bellezze del territorio castellanese e dell’Anglona".

" Al momento l’ente locale si sta adoperando a sostenere la popolazione castellanese e le attività commerciali utilizzando gli aiuti economici derivanti dal governo nazionale e regionale. Noi vogliamo proporre alcune azioni per il settore turistico che il comune potrebbe prendere in considerazione partendo dal fatto che gli imprenditori turistici sono altre vittime del Coronavirus, con perdita di volumi di affari, difficoltà a pagare tributi e dipendenti.