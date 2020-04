La sfida della Sinistra a Solinas: un piano di rinascita agricolo

Questa terra deve ripartire dalla programmazione.Non ci stiamo. Per il rilancio di una regione bisogna avere la capacità di ascoltare e ragionare con il popolo, con i rappresentanti del popolo e con chi rappresenta le attività produttive della Sardegna. La Sardegna ha una propensione agro pastorale, della pesca e del turismo. Bisogna iniziare a programmare da questi settori le esigenze di una terra che partendo dalle sue origini a voglia di riscatto.





Bisogna pensare un piano di rinascita per l’agricoltura sburocratizzando e incrementando i servizi per il settore, accorpare tutte quelle agenzie regionali che in alcuni casi si sovrappongono e creare delle linee guida per il settore. Rivedere, riformare e rifinanziare la legge Regionale n°15 del 17 novembre 2010. Programmare la trasformazione della terra e della produzione interessando l’intera Sardegna, imprimendo una forte spinta di modernizzazione al mondo contadino, puntando a valorizzare i prodotti locali rendendoli competitivi e apprezzati. Puntare sui prodotti biologici e del territorio. Viene obbligatorio costruire dei protocolli d’intesa, nell’immediato, per la riduzione dei costi nei trasporti e ulteriormente costruire dei protocolli per la difesa del prodotto locale ancor più se biologico. Infatti non bisogna dimenticare le difficoltà che si trovano nel Paese nel reperire manodopera qualificata, l’aggravio del costo del lavoro, la concorrenza della globalizzazione. Infatti la concorrenza della globalizzazione è una delle parti, che nella programmazione del rilancio della Regione Sardegna, bisogna attenuare per due semplici motivi, 1) il rispetto dell’ambiente, 2) i costi della manodopera. Infatti mentre in Sardegna le aziende e i lavoratori autonomi rispettano i costi del lavoro e i protocolli sull’utilizzo degli anticritogrammici,questo non si può dire per i paesi importatori extra europei e pensiamo alla Russia e alla Cina. In queste ultime due aree geografiche, alcuni prodotti che in Italia sono stati banditi da oltre 20 anni, sono ancora utilizzati e questo mette a rischio sia la salute che l’ambiente.









Sinistra Italiana di Cagliari, propone alla Giunta Regionale di rilanciare un Piano di Rinascita agricolo della Regione Sardegna, facendo della programmazione nei tempi che la natura detta e in tempi burocraticamente utili. Tutto questo perché la Sardegna riprenda a partire con una propria economia partendo dalla terra, dalla sua terra."

La Federazione Provinciale di Cagliari,in una nota a firma di Christian Locci,Alessandro Vinci, Andrea Melis e Luca Locci, lancia la sfida al Presidente della Regione Solinas e invita anche le opposizioni a ripensare e programmare il rilancio della Sardegna per ripartire e crescere. "Un Consiglio Regionale assente , inesistente e un’assordante e lagnoso silenzio che arriva dalle opposizioni ". Si legge nella nota che aggiunge : "Siamo un’organizzazione partitica, che assiste allo sprofondamento della nostra terra, la Sardegna. No, non assisteremo impassibili e in silenzio. No staremo a guardare in silenzio la chiusura e il fallimento delle attività nella nostra terra. Non vogliamo elemosine o assistenzialismo, noi vogliamo strumenti di ripresa economica che coinvolga in primis la popolazione e tutte le attività produttive che siano formate da singoli o meno, che siano piccole , medie o grandi attività economiche.