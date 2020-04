Accesso al credito agevolato per l'agricoltura - Consiglieri sardisti soddisfatti

A breve infatti sarà consentito l’accesso al credito ai beneficiari delle misure connesse alla superficie e agli animali nell'ambito del PSR del periodo di programmazione 2014-2020, per le quali non abbiano ancora ricevuto il pagamento e potranno richiedere un finanziamento bancario di importo massimo fino al 100% della somma dei pagamenti dovuti. Risultato atteso dall’On. Maieli che tanto si è speso a favore del sistema imprenditoriale sardo proponendo, già nel maggio del 2019, l’attivazione di un accordo tra la Regione e l’ABI affinchè venisse consentito l’immediato accesso al credito mediante anticipazione da parte delle banche dei crediti vantati dagli imprenditori.









Inoltre – continua Maieli – la Regione destinerà adeguate risorse finanziarie per l’abbattimento degli interessi sul prestito accordato ad una PMI agricola dalla banca e per il rimborso delle spese di certificazione e di assistenza nella presentazione della domanda di finanziamento, sostenute dalle PMI agricole per l’attività svolta dai CAA. Questo sistema, quindi, consente alle imprese di ottenere liquidità immediatamente disponibili. L’ On. Maieli e i consiglieri del gruppo sardista ringraziano il Presidente Christian Solinas per aver prontamente accolto le istanze delle imprese in questo difficile momento determinato dall’emergenza Covid-19, fornendo loro un concreto aiuto.