Il segretario del PD chiede contributi a fondo perduto per le imprese

Che deve tradursi con atti concreti volti a consentire la permanenza in vita di migliaia di piccole e medie imprese. In questa direzione viaggia la proposta di legge urgente presentata dai consiglieri regionali del Partito Democratico della Sardegna per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per le micro e piccole imprese sarde. Si tratta di un atto indispensabile per consentire il superamento della fase delicata propedeutico a progettare e rilanciare un settore che, senza sostegno rischia di andare in malora. Solamente attraverso un atto come questo - conclude Cani - si può pensare di guardare avanti e progettare nuovamente il futuro.