Villanova Monteleone: la minoranza chiede al Prefetto la convocazione del consiglio comunale

C’è da ricordare che gli stessi consiglieri Monti, Sanna, Niolu e Ligios in occasione del Consiglio Comunale del 23 marzo 2020, dove si discuteva dell’approvazione del Bilancio 2020, avevano chiesto di riunire l’assemblea in videoconferenza, così come avviene da qualche giorno per la Giunta Comunale, per dare la possibilità al pubblico di assistere alla seduta tramite lo streaming sulle pagine istituzionali del Comune ma soprattutto di discutere della mozione che conteneva proposte di misure straordinarie per l’emergenza Covid-19. Tale richiesta - conclude il gruppo Per Villanova ,veniva rigettata dal Sindaco e con grande rammarico, il gruppo consiliare “Per Villanova” non aveva partecipato, in segno di protesta, alla seduta dell’ultimo Consiglio Comunale."

Quindi la proposta di sospendere sin da ora i pagamenti dei tributi, delle tasse e delle imposte locali e stabilire per le stesse, congrui bonus e riduzioni al fine di sostenere le famiglie e le attività dell’allevamento, dell’artigianato, del commercio, del turismo, dell’edilizia e dei servizi in genere che attualmente versano in una situazione sempre più grave di difficoltà finanziaria dovuta ai drastici cali di incassi e di fatturato. Infine, si chiedeva l’Istituzione di un servizio, in collaborazione con i Servizi Sociali, la Protezione Civile e le attività commerciali del territorio, al fine programmare consegne a domicilio di generi di prima necessità e farmaci per fasce deboli e anziani a seguito delle restrizioni contenute nei vari dispositivi di legge statali e regionali.