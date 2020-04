Alghero: commissione attività produttive al lavoro

Sarà la prima di una serie di sedute che hanno il compito di focalizzare l'attenzione sull'intero comparto economico cittadino. I lavori inizieranno con una relazione informativa sull'importante lavoro multisettoriale, svolto in modalità smart working del settore sviluppo economico, in questi primi 45 giorni di emergenza da Covid 19.Un lavoro multidisciplinare, che ha visto coinvolti in maniera sinergica, gli assessorati ai servizi sociali, alla sanità, all'ambiente, al bilancio.











Da segnalare l'importante collaborazione del settore sviluppo economico con il Coc Sarà compito della Commissione svolgere un lavoro di ascolto, condivisione e proposta da parte di tutti i consiglieri ed i rappresentanti del comparto imprenditoriale della nostra città.

É convocata in data 21 aprile, alle ore 16,la 3 Commissione Consiliare Attività Produttive, presieduta da Monica Pulina. Verranno analizzate le problematiche che hanno investito le Attività Produttive in periodo di emergenza da Covid 19.Parteciperanno ai lavori oltre all'assessore allo Sviluppo Economico, anche i tecnici del comparto, funzionari e dirigenti.