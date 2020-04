Mozione in consiglio regionale per il sostegno alle imprese culturali

“Condividiamo la prospettiva illustrata ieri dal Ministro Franceschini alla Commissione Cultura della Camera” conclude Caddeo “per superare questa emergenza occorrono regole meno stringenti e risorse straordinarie”. “La chiusura dei teatri, dei cinema, di tutti i luoghi e delle attività di spettacolo ha determinato una gravissima crisi di tutto il comparto. Abbiamo ritenuto indispensabile proporre misure straordinarie di sostegno alle imprese e ai lavoratori esclusi dal Cura Italia, strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese, le cooperative e le associazioni della cultura, dell’arte, dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo della Sardegna, l’istituzione di un Fondo regionale per le emergenze, aiuti straordinari per l'attivazione di percorsi di formazione continua e disposizioni straordinarie e procedure di emergenza per l’erogazione dei contributi.”

I Progressisti propongono misure complementari a quelle messe in campo dal Governo con il Decreto Cura Italia e dalla Regione con la legge approvata l’8 aprile 2020 per interventi a sostegno delle famiglie. “Tra le misure per far fronte a questo grave stato di crisi, scongiurare il fallimento di istituzioni e imprese già strutturalmente fragili, sostenere l’auspicata fase di ripresa delle attività non appena si sarà ristabilita la normalità, occorre prevedere l’adozione di specifici provvedimenti e misure in favore delle imprese culturali e creative, delle cooperative, delle associazioni e di tutti gli operatori del settore” dichiara Laura Caddeo.