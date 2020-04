Zoffili: italiani a casa, medici in trincea e libero sbarco a Lampedusa

È una follia che le nostre frontiere marittime siano ridotte a colabrodo, così come lascia sgomenti la sudditanza con cui il Governo italiano lascia che Malta scarichi sul nostro Paese anche i salvataggi in mare che competono alle sue autorità. Tutto ciò senza alcun rispetto nemmeno per le decisioni degli amministratori locali come il sindaco dell'isola, Salvatore Martello, che solo qualche settimana fa aveva invocato la sospensione degli accessi via mare per garantire la salute dei cittadini in tempi di epidemia e che oggi chiede al Governo di trasferire immediatamente i nuovi arrivati in altra località dal momento che l'hotspot è già occupato oltre la capienza massima per garantire isolamento e quarantena.











Così Eugenio Zoffili, deputato e Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull’ attuazione dell’ accordo di SCHENGEN, di vigilanza sull’ attività di EUROPOL e di controllo e vigilanza in materia di IMMIGRAZIONE, capogruppo in commissione affari esteri. Richieste sacrosante che chiediamo al Ministro Lamorgese di accogliere immediatamente, a meno che non si voglia dare uno schiaffo al buonsenso e alla sofferenza di un Paese costretto non solo a piangere in silenzio i suoi morti, ma anche a subire la beffa di vedere i propri confini sigillati soltanto a scapito dei cittadini italiani, mentre restano spalancati per i trafficanti di esseri umani. Da Presidente del Comitato Bicamerale di vigilanza sull'immigrazione sto convocando in questi minuti l'Ufficio di Presidenza per programmare le iniziative necessarie a supporto del Sindaco Martello e dei lampedusani. Il Governo prenda esempio dai suoi amministratori e dimostri che in Italia le regole valgono per tutti".

"Mentre milioni di italiani sopportano con disciplina e senso civico l'obbligo di rimanere il più possibile a casa, mentre medici, infermieri, enti locali, Presidenti di Regione si sacrificano ogni giorno per sconfiggere questa maledetta epidemia, nel nostro Paese vengono ancora consentiti gli sbarchi di migranti. La nave Alan Kurdi sta portando nel nostro paese più di 150 persone partite dalla Libia, oltre a quelle giunte a Lampedusa negli ultimi giorni.