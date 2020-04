Sanità algherese: basta con il folle gioco dell'oca - Forza Italia ad alzo zero contro l'assessore

" Ma ora è indispensabile uscire dall’”aplomb” istituzionale - scrivono Argiolas, Camerada. Musu e Spano - e premere sull’assessorato regionale della sanità affinché venga reso operativo il Reparto di terapia intensiva e le strutture sanitarie vengano munite di un numero adeguato di dispositivi di protezione individuale. Non è più accettabile il folle gioco dell’oca che si sta facendo in relazione al Reparto di Terapia Intensiva già pronto ma che attende di essere reso operativo. Il 15 marzo con un chiaro comunicato stampa l’ASSL di Sassari ha precisato che nell’Ospedale Civile di Alghero e in quello di Ozieri sarebbero stati attivati 14 posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva nella seconda fase del Piano di emergenza per pazienti Covid negativi.





Ora, arrivati alla seconda fase, apprendiamo con sgomento che mentre Ozieri si accinge ad aprire, per Alghero si rimanda tutto ad una quarta fase, quella della vera e propria “apocalisse” -ma per Covid positivi- che ci auguriamo non arrivi. E, come se non bastasse, ci giunge voce che la base algherese dell’elisoccorso del 118 sta per essere dirottata in Gallura. E’ una situazione non più accettabile - dichiara il gruppo consiliare di Foirza Italia che si presume abbia concordato questa presa di posizione anche con l'ex sindaco Marco Tedde. "Forza Italia - aggiunge la nota - ritiene che sia arrivato il momento di superare i toni sobri e di far sentire alta la voce dell’Amministrazione a difesa della sanità algherese.











L'invito a Mario Conoci per "intervenire con determinazione" rappresenta un garbato rilievo, almeno in apparenza, nei confronti del primo cittadino sardista. Ma i 4 consiglieri di Forza Italia bene sanno che la partita si gioca a Cagliari e che l'invito " a intervenire con determinazione " andrebbe dirottato anche sul presidente del consiglio regionale Michele Pais il cui assessore, il leghista Nieddu, è a capo del " folle gioco dell'oca" al quale Argiolas, Camerada,Musu e Spano sembra non vogliano partecipare . I quattro, tra l'altro, debbono subire la pressione di una sinistra algherese che con disinvoltura sta dimostrando di avere poca memoria ma che ora sta svolgendo in piena legittimità il ruolo di oppositore.(g.o.) Non dimentichiamo che l’attuale situazione deriva da cinque anni di azioni di depotenziamento della precedente Giunta Regionale, ma noi rappresentiamo la comunità algherese che ha estrema necessità di servizi sanitari adeguati al momento difficile che stiamo vivendo. E la dobbiamo difendere prescindendo da appartenenze politiche. E questo stiamo facendo e faremo assieme al Sindaco al quale chiediamo di intervenire con determinazione per interrompere queste azioni incomprensibili - conclude il gruppo consiliare degli azzurri - nella loro genesi ma perfettamente intelligibili per i danni alla salute pubblica che potrebbero creare ".

I quattro hanno diffuso un documento dove dopo aver espresso apprezzamento " per il lavoro del Sindaco e dell’Amministrazione a sostegno degli operatori della sanità che combattono in prima linea la diffusione del Coronavirus " affrontano l'argomento guardando verso il capo di sotto, dove fin o a oggi i poteri decisionali a proposito della sanità algherese hanno vissuto appunto di selfie e bombolles ripristinando a pieno regime le dinamiche di comunicazione della amministrazione di sinistra guidata da Mario Bruno e punita dagli elettori nbel giugno dello scorso anno.