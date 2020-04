Centro destra e sardisti stuprano le spiagge della Sardegna

Un silenzio assordante che vede una grande colata di calcestruzzo per oltr 10 mila mc su una proprietà di oltre 70 mila mq di cui quasi 60 mila in zona urbanistica e circa 13 mila vicino al mare. Tutto nquesto nel Comune di Castiadas vicino a Monte Turnu. È inaccettabile che sia arrivato il partito delle colate del cemento armato nelle coste della Sardegna. Se il buongiorno si vede dal mattino, si esprime una grande preoccupazione per l’indirizzo, il mandato della Giunta Regionale alla Direzione Generale.





Chiediamo subito di conoscere se vengono rispettati tutti i parametri ambientali, di legge urbanistica, puc e pul. Chiediamo un immediato intervento dei Consiglio Regionale e del Ministero dell’Ambiente affinchè venga immediatamente adeguato il progetto che andrebbe a danneggiare l’ambiente Sardo.









Il Comitato Provinciale di Sinistra Italiana si esprime sfavorevolmente all’attuazione di un progetto che non solo non porterà lavoro professionale, ma anzi porta ancora una volta lavoro di basso livello e danneggiamento ambientale. Liberiamo la Sardegna da chi vuole distruggere l'ambiente e il futuro dei nostri figli. Si al lavoro, no alla distruzione delle coste" . Conclude il coordinamento provinciale di Cagliari di Sinistra Italiana.

Lo sostiene Sinistra Italiana Sardegna - Federazione provinciale e area metropolitana di Cagliari in una nota a firma del coordinamento provinciale rappresentato da Christian Locci, Alessandro Vinci e Luca Locci "Centro destra avanti tutta,inizia “lo stupro delle spiagge” in Sardegna ". Comincia il documento che prosegue : "Per un’ipotetica manciata di posti di lavoro e “il preminente interesse generale”, di pochi, la giunta regionale di destra da il via libera alla costruzione di nuove volumetrie sul litorale della Sardegna.