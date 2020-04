Dove sono gli eroi della “spending review” sulla sanità pubblica

Chissà se oggi si appunteranno ancora le medagliette al petto come trofei da esibire dopo imprese eroiche. E chissà se avranno anche il coraggio di mettere cospicui premi di rendimento da assegnare ai manager pubblici che hanno fatto il loro virtuoso lavoro.

Chissà se i paladini del risparmio a tutti i costi sulla sanità sarda che nella precedente legislatura e a cominciare dal senatore a vita Mario Monti in ambito nazionale, hanno dato lezioni di gestione virtuosa tagliando rami secchi, indebolendo reparti, vanificando servizi, riducendo i livelli assistenziali, non sostituendo il personale andato in pensione e lasciando marcire le graduatorie per le assunzioni degli infermieri, avranno oggi il coraggio di sostenere quelle tesi.