Bocconi amari nel centro destra

Franco Cuccureddu, Coordinatore Sardegna Civica, Gianfranco Scalas, segretario Fortza Paris e Antonio Nicolini, segretario UdS Sardi Uniti, tutti protagonisti in quota parte delle elezioni regionali che hanno portato alla vittoria del centro destra e alla formazione della giunta guidata da Christian Solinas, non riescono a digerire che il dopo voto non è stato equilibrato per quanto riguarda il riconoscimento del ruolo svolto dalle tre componenti politiche anche in riferimento al successo elettorale. Stato d'animo che emerge chiaramente da una nota appena diffusa che riportiamo di seguito.





"Uniti per affrontare la sfida del secolo. Questo l’appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a tutti i Partiti politici e a tutti i livelli per affrontare e superare la drammatica crisi del “coronavirus“ e delle sue conseguenze sanitarie, economiche, sociali. Siamo in guerra, agiamo insieme, sostiene l’ex Presidente della BCE Mario Draghi in una lettera al Financial Times. Appare evidente, non potrebbe essere diversamente, che in ragione della verità del monito, il richiamo è stato accolto in campo nazionale.