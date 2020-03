5Stelle: soccorsi sgangherati in Gallura

“La Regione non può stare a guardare la Gallura, con un altissimo numero di pazienti positivi, cadere in ginocchio per colpa di una gestione carente e irresponsabile delle risorse. Per far fronte all’epidemia da Covid-19 è necessario attivarsi immediatamente per superare queste criticità e garantire alla popolazione il massimo impegno possibile, sia in termini di risorse umane che di mezzi. Non accettiamo equipaggi a metà, sfruttati e male organizzati, pretendiamo l’assunzione degli autisti soccorritori ingiustamente depennati dalla graduatoria regionale e che oggi rappresentano una risorsa di eccellenza per far fronte a questa emergenza epocale”.

“Una situazione vergognosa e intollerabile. È davvero questo il massimo sforzo che l’Ats può fare in una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo?” Questa la denuncia del consigliere regionale del m5s Roberto Li Gioi, dallo scorso luglio impegnato a sostegno degli autisti di ambulanza galluresi esclusi dalle graduatorie del 2016 perché non avrebbero lavorato per almeno tre mesi alle dipendenze di Ats. “Per un cavillo – sottolinea Li Gioi – come evidenziato in un’interrogazione che ho presentato in Consiglio lo scorso luglio, l’Ats ha impedito a queste professionalità che per svariati anni hanno prestato servizio sulle ambulanze di poter far parte della macchina dei soccorsi”.