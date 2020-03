Alghero: lettera aperta di Raimondo Cacciotto al Presidente del Consiglio

Gent.mo Presidente,

ti scrivo al fine di condividere alcune riflessioni al termine delle due sedute di commissione e in vista del Consiglio Comunale di domani riunite per la sessione di bilancio. Come sai io e altri consiglieri comunali abbiamo acconsentito, così come per altro annunciato da tempo a mezzo stampa, a derogare ai tempi previsti dal regolamento al fine di approvare lo strumento finanziario e consentire agli uffici di operare nel pieno delle loro funzioni. Il delicato periodo che stiamo vivendo va affrontato con grande impegno e decisione e con la maggior unitarietà. Parallelamente dobbiamo guardare al futuro, tracciarlo e definirlo. In quest’ottica mi sarei aspettato, per lo meno una presentazione politica del bilancio previsionale, del DUP e degli atti propedeutici più importanti che non contemplano solo ed esclusivamente misure per l’emergenza covid-19 che, anzi, sono la minima parte. Ci sono scelte, infatti, che, per quanto condizionate nell’ultimo periodo dall’emergenza in corso, afferiscono ai vari assessorati che, nel corso di tutto il mandato, con la definizione dei programmi e relativi obbiettivi operativi concorrono a formare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). Ti chiedo pertanto in vista della seduta di domani di favorire una presentazione al Consiglio dello strumento finanziario, prevedendo un intervento del Sindaco e brevemente di ogni assessore per quanto di propria competenza.





Tale richiesta non pregiudica certamente l’approvazione del bilancio nella seduta di domani, cosa che avverrà puntualmente, ma consente alla Giunta di spiegare le scelte che si sono potute fare e quelle che non si sono potute concretizzare, consente al Consiglio di esercitare il proprio ruolo con maggior cognizione, e dà alla cittadinanza la possibilità di conoscere la strategia che si sta perseguendo nel contrasto alla diffusione del Covid-19 e la linea politica per delineare il prossimo futuro. Nel ringraziarti Presidente, per esserti prontamente adoperato individuando la miglior soluzione possibile per consentire lo svolgersi delle commissioni e del Consiglio Comunale a distanza, ti chiedo, inoltre, di farti carico nell’immediatezza di individuare con gli uffici competenti la modalità più opportuna per trasmettere in diretta le sedute del Consiglio comunale attraverso i canali istituzionali dell’Ente nel rispetto del principio di massima trasparenza e partecipazione definito nel regolamento.





Certo della tua sensibilità e sicuro del tuo interessamento, ti saluto cordialmente

Raimondo Cacciotto

Vicepresidente del Consiglio Comunale