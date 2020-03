Paghiamo amaramente le scelte scellerate sulla sanità degli ultimi anni

Come si potrà constatare oggi , afferma Tore Piana di Energie per l'Italia , l’emergenza potrà essere nei territori, se non si mette rimedio. Chiediamo che la Regione destini la quota di medici già a tempo individuata, al presidio dei territori e metta nelle condizioni i medici di base di poter operare in sicurezza. Chiediamo anche che vengano destinati gli ospedali territoriali per le emergenze, perché chi oggi ha la sfortuna di ammalarsi non solo di COVID 19, rischia moltissimo, compresi gli stessi medici di base, che rappresentano la vera frontiera sui territori.









Questa situazione si è sviluppata anche per le politiche scellerate degli ultimi anni, che hanno svuotato di assistenza sanitaria i territori a favore dei grandi centri urbani, conclude Tore Piana a nome di EPI Sardegna.

Risulta che a oggi la Regione Sardegna non ha consegnato i DPI ai presidi territoriali ne ai medici di base ( parliamo delle mascherine FFP2 e FFP3, tute e altro materiale) quindi i medici di base in questo caso, nel rispetto alla normativa nazionale, potranno fare esclusivamente una consulenza telefonica, e secondo l’urgenza , indirizzeranno il paziente al sistema di emergenza territoriale, ingolfando le strutture del 118 sia i pronto soccorsi.