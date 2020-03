Tagli nella riabilitazione: interrogazione del Partito Democratico

Per i sopracitati motivi, i Consiglieri del PD “interrogano il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore Regionale alla Sanità per sapere se siano a conoscenza di quanto esposto e se in ragione della gravità delle conseguenze prevedibili dall’applicazione delle norme in delibera, non ritengano opportuno annullare o perlomeno sospendere l’efficacia delle delibere in questione in modo da consentire una seria interlocuzione con gli operatori del settore che garantisca il mantenimento dei livelli assistenziali”. Al fine di evitare un collasso del sistema riabilitativo regionale che avrebbe delle cadute disastrose sui livelli di assistenza in Sardegna.