Alghero: giunta di salute pubblica - Tanchis fa i nomi

«Negli ultimi giorni mi sono imbattuto in un comunicato stampa di Enrico Daga trovandolo interessante e condivisibile» lo scrive l'esponente del Partito dei Sardi Gavino Tanchis che continua: «La contingenza pandemica, che monopolizza i media da mesi, sta portando il Sindaco a concentrarsi soprattutto sulla gestione della emergenza sanitaria, ma questo non e` sufficiente in quanto occorre pensare anche ai riflessi economici conseguenti alla pandemia e alle misure da adottare in ambito locale per il sostegno di imprese e famiglie. Si tratta di ipotizzare e prospettare iniziative di tipo strutturale per il rilancio della economia in un fragile tessuto economico come il nostro, ma per poterlo fare occorre essere muniti di autorevolezza, professionalita` e capacita` interlocutorie.





Ed e` per questo motivo che sento il dovere di espormi come segretario cittadino del Partito dei Sardi appellandomi al Sindaco Conoci affinche´ avvii da subito un percorso per la composizione di un nuova “Giunta di salute pubblica”, coinvolgendo le migliori risorse umane che la nostra comunita` e` in grado di offrire. Sono sicuro che nell’ora piu` buia le persone che hanno a cuore il problema della sopravvivenza della nostra citta` non esiteranno a dare la propria disponibilita` per ricoprire ruoli nell’esecutivo cittadino. Il riferimento non puo` che ricadere su persone come il Dott. Stefano Visconti, il Dott. Gavino Sini, il Dott. Salvatore Masia e Vittorio Cadau, uomini di indiscussa capacita` e fuori dall’agone politico che potrebbero porsi a disposizione nei ruoli chiave di assessorati come turismo, sviluppo economico, servizi sociali e lavori pubblici, il tutto con l’auspicio che l’invito venga raccolto anche dall’ex Sindaco Marco Tedde.





Una proposta che nasce non dalla valutazione sull’operato di questa Giunta ( indefessa in termini di impegno ma isolata dal contesto politico di riferimento), bensi` da considerazioni piu` generali, ossia che la gravissima crisi che si sta abbattendo sulla economica locale potra` essere fronteggiata unicamente con un esecutivo autorevole e di comprovata esperienza. In siffatta ipotesi il Partito dei Sardi non avrebbe alcuna difficolta` a fornire il pieno sostegno politico.»