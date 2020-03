Una legge a protezione del mondo dello spettacolo: mozione dei Progressisti

"Chiediamo che la Regione, d'intesa con le organizzazioni sindacali più rappresentative, avvii immediatamente le procedure previste dal Decreto "Cura Italia" e metta in atto ogni iniziativa che possa compensare e integrare le misure del Governo, anche stanziando risorse aggiuntive" continua Caddeo "Confidiamo che si attivi celermente la cassa integrazione in deroga e che gli organismi dello spettacolo dal vivo siano equiparati alle altre piccole e medie imprese, prevedendo leve fiscali, sgravi contributivi, proroghe delle scadenze di imposte e contributi, congelamento dei mutui".

Con la mozione i Progressisti impegnano il Presidente della Regione e la Giunta regionale a mettere in atto alcune misure urgenti, tra cui la celere istruttoria e la liquidazione dei saldi relativi ai contributi per il 2019, l'avvio dell'istruttoria delle domande per il 2020 e la concessione delle anticipazioni fino al 75%, lo stanziamento di risorse aggiuntive per il 2020, la revisione dei criteri di ammissibilità, valutazione e determinazione dei contributi 2020 e 2021 e le conseguenti regole di rendicontazione. Si chiede inoltre che si individuino strumenti finanziari che consentano l’erogazione di contributi a fondo perduto o altre forme di indennizzo, oltre all'estensione delle misure per favorire l'accesso al credito e garantire liquidità alle imprese.