Emergenza sanitaria per il coronavirus: le richiesta dei consiglieri del PD

Altra richiesta quella dei dispositivi di protezione individuale per i quali i consiglieri del Pd chiedono : " Se sia già stata espletata la procedura relativa alla fornitura , le relative quantità, la provenienza e i tempi di consegna attesi, per le dotazioni degli operatori sanitari in servizio nei presidi ospedalieri" Stesso discorso per i tamponi naso faringei e inoltre " Quali siano le scorte, o le eventuali forniture attese, dei reagenti necessari per le analisi delle secrezioni prelevate col tampone naso-faringeo " Nella nota si chiede ancora" Di provvedere ad un tampone a tutti i pazienti ricoverati per qualsiasi causa prima della dimissione" Per quanto riguarda invece i pronto soccorso la richiesta concerne "





Di sburocratizzare la procedura, attualmente vigente nei pronto soccorso ospedalieri, al fine di un rapido utilizzo dei tamponi naso-faringei sui pazienti sintomatici e un’altrettanta celere ospedalizzazione degli stessi, con conseguenti benefici non solo in termini di decongestionamento delle sale d’attesa, ma anche di fruibilità del servizio di pronto soccorso a vantaggio anche dei pazienti costretti da altre emergenze sanitarie ". Altro argomento quello di " tutelare tutti gli operatori sanitari ospedalieri, a partire da quelli più a rischio (pronto soccorso, reparto infettivi, rianimazione), garantendo loro un controllo tampone, 1volta ogni 4/5 giorni , al fine di isolare immediatamente gli infetti anche asintomatici " e di procedere " immediatamente al contingentamento delle assunzioni del personale sanitario di cui all’art..5, comma 1, della L.R. 9/2020"









Il lungo " elenco della spesa " al presidente Solinas prosegue con la segnalazione della " necessità di un potenziamento immediato del parco autoambulanze, attualmente disponibili al servizio sanitario regionale, e dei mezzi di sanificazione delle stesse e degli ambienti sanitari più esposti al rischio diffusione-virus come le radiologie" Infoemazioni precise vengono poi chieste sulle " postazioni dotate di ventilatori polmonari per terapia intensiva e ventilazione non invasiva, necessarie per i servizi di terapia intensiva e semintensiva, previste per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e quali procedure, con quali tempi e quantità, sono state espletate ai fini del soddisfacimento del fabbisogno calcolato" Ultima richiesta quella di " dotare i presidi ospedalieri del numero di termometri laser necessari al fine della rilevazione, in condizioni di maggiore sicurezza e rapidità, della temperatura degli adulti in ingresso nelle stesse strutture sanitarie ".

I consiglieri regionali del Partito Democratico hanno indirizzato al presidente della Regione Solinas una lunga lettera nella quale chiedono una serie di azioni per affrontare in termini operativi e di sicurezza il problema del coronavirus. Tra le richieste quella di " valutare, con attenzione ed estrema urgenza, la possibilità di individuare una o più strutture ospedaliere, localizzate nei più importanti distretti sanitari dell’isola, da destinare unicamente a Covid-Hospital, al fine di concentrare, in strutture esclusive, i pazienti sintomatici che ne richiedano il ricovero. Questa soluzione faciliterebbe, mediante la centralizzazione, la gestione dei pazienti, limitando possibili diffusioni dell’epidemia soprattutto all’interno dei presidi sanitari dove invece, stando ai dati regionali sinora pubblicati, sembrerebbero avere avuto origine la maggior parte dei contagi ".