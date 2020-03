Regione: due commissioni al lavoro

La commissione Bilancio, presieduta da Valerio de Giorgi, si riunisce alle 16 nell’aula consiliare per dare un parere sulla Delibera del 17 marzo 2020, n. 13/11 Misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica COVID-19. Sarà sentito in audizione l’assessore della Programmazione.









Sempre nell’aula consiliare dalle 16,30 i lavori delle commissioni Seconda e Terza proseguiranno in seduta congiunta per dare il parere sulla delibera del 17 marzo 2020, n. 13/18 : Indirizzi per l’attuazione dell’art. 7 “Strumenti finanziari per favorire l’accesso al credito per le micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna” della Legge regionale 9 marzo 2020, n. 8 “Interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell’occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 11 del 9 marzo 2020. Saranno sentiti in audizione gli Assessori del Lavoro e della Programmazione.

Le commissioni Seconda (Lavoro e Cultura) e Terza (Bilancio) sono state convocate questo pomeriggio alle 16 e poi, dalle 16,30 in seduta congiunta. La Commissione Lavoro, presieduta da Alfonso Marras, alle 16 si riunirà nell’aula della Terza commissione per dare un parere sulla Delibera del 17 marzo 2020, n. 13/19 “Legge regionale 9 marzo 2020, n. 8 “Interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell’occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna”. Indirizzi per l’attuazione dell'art. 3 “Misure di sostegno al reddito e politiche attive del lavoro”. Sarà sentito in audizione l’Assessore regionale del Lavoro.