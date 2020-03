Villanova Monteleone: il sindaco replica all'opposizione

Mi colpisce in particolare la richiesta relativa alla “sospensione della tassazione locale” per famiglie ed operatori economici. Magari facendo passare il messaggio che non pagare le tasse è meglio che farlo. Ma le cose non sono così semplici. Le imposte comunali di una certa rilevanza sono riconducibili a IMU, TASI e TARI. Nel Comune di Villanova Monteleone, le aliquote IMU e TASI sono state fissate da questa Ammininistrazione ad un livello inferiore alla tariffa base, ossia allo 0,7 % per IMU e allo 0,1% per TASI. Le due imposte si pagano esclusivamente sulla seconda casa, mentre non si applicano sulla prima casa e tantomeno sui terreni agricoli.





Si evidenzia che circa la metà del gettito IMU viene di fatto incassato dallo Stato. Inoltre, per i fabbricati industriali cat. D l’aliquota non può essere fissata inferiore allo 0,76% ed il gettito va per intero allo Stato. Le date di scadenza del pagamento delle due imposte non sono determinate dal Comune, ma sono stabilite per legge. (16 giugno la prima rata e 16 dicembre la seconda). Ossia il Comune non ha nessuna competenza per anticipare o posticipare la data di scadenza del pagamento di dette imposte, in quanto detto potere è in capo allo Stato. Relativamente alla TARI, le tariffe sono calcolate con criteri di calcolo fissati per legge per le utenze domestiche e non domestiche, e l’importo in bolletta è funzione del costo complessivo del servizo di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.





Servizio che viene svolto da una Impresa privata che deve essere pagata per il servizio reso. Il costo del servizio, per Legge di Stato, deve essere pagato in misura pari al 100% da chi produce i rifiuti. Ossia da tutti noi. Quindi, non si possono ridurre le tariffe della TARI semplicemente con una delibera di Consiglio Comunale, perché la legge non lo consente. Una riduzione della TARI la si può ottenere solo attraverso una politica di abbattimento dei costi del servizio e migliorando l’efficienza della raccolta differenziata. Da aprile 2020 il servizio sarà gestito in seno all’Unione del Villanova e l’appalto costerà meno, con una riduzione della TARI pagata dai cittadini e dagli operatori economici. Le date di scadenza per il pagamento della TARI, suddivise in tre rate, sono per ora fissate al 16 settembre, 16 ottobre e 16 novembre e potrebbero essere anche rimodulate, se necessario.





Quanto ai bonus e riduzioni per gli operatori economici e per le famiglie, aiuti a favore dei lavoratori, ed altre agevolazioni, il Governo nazionale ha adottato il Decreto “Cura Italia” con lo stanziamento dei primi 25 miliardi di Euro, che si confida possa essere un primo ma significativo intervento di concreto sostegno a tutti coloro che hanno avuto conseguenze economiche negative dalla diffusione di questa terribile pandemia. Sui servizi alla persona, in collaborazione con l’associazionismo locale e gli operatori commerciali, grazie anche a risorse economiche inserite nel nuovo bilancio dell’Unione del Villanova, saranno a breve definiti piani di intervento mirato, per alleviare le sofferenze delle persone deboli della nostra comunità.











Quirico Meloni – Sindaco di Villanova Monteleone Peraltro, evidenzio l’assoluta disponibilità dei negozianti e dei titolari di ristoranti e pizzerie per la consegna a domicilio dei pasti, a favore di chi per qualsiasi motivo non può uscire di casa. La prossima settimana approveremo il bilancio di previsione 2020/2022, che contempla specifici stanziamenti non solo per affrontare questo momento di crisi da coronavirus, ma anche per garantire ai nostri concittadini quella pluralità di servizi ed opere pubbliche, che si ritengono importanti per la vita di una bella e laboriosa comunità, qual è quella di Villanova Monteleone. E per me esserne Sindaco, è motivo d’orgoglio e di costante impegno.

Riportiamo di seguito la nota di replica del sindaco di Villanova, Quirico Meloni, a un precedente intervento del gruppo consiliare di opposizione " Per Villanopva " . "Tutti devono poter dire la loro. Ben vengano le proposte, i consigli, gli impegni. Ovvio che devono essere attuabili, realistici ed efficaci. Altrimenti alimentano solo false attese e facili disillusioni. Così a Villanova Monteleone, quando la minoranza consiliare, sull’onda del “cosa si può dire all’epoca del coranovirus”, arriva a chiedere “di sospendere sin da ora i pagamenti dei tributi, tasse e imposte”, affermando che questa strada è stata addirittura “consigliata (da verificare) dal Servizio Finanziario del Comune”, è opportuno verificare la fattibilità e la bontà della proposta.