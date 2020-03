Lo stato c’è - via libera al decreto cura Italia - [Video Conferenza]

È stato approvato il decreto legge “cura Italia” contro l’emergenza creata dal Covid-19. Come spiegato in conferenza stampa dal premier Conte, sono stati messi in campo 25 miliardi di euro che genereranno un flusso globale di 350 miliardi. Conte rassicura gli italiani: «il Governo è vicino alle imprese, i professionisti, le famiglie e tutti coloro i quali stanno facendo enormi sacrifici per tutelare la propria salute e quella di tutti noi»





Conte si dice «orgoglioso perché partecipe di una comunità che ho l'onore di guidare in un periodo così complesso della nostra storia. Alcuni italiani sono in trincea negli ospedali, in fabbrica, nelle farmacie o dietro ai banconi di un supermercato, tanti rimangono a casa ma non sono inerti, li sostengono dal balcone, dalla finestra, cantando l'inno nazionale. Possiamo essere orgogliosi di essere italiani, insieme ce la faremo».





Il decreto stanzia tre miliardi e mezzo alla Sanità e oltre 10 miliardi per la tutela del lavoro, affinché nessuno perda il posto come ribadito dal Ministro Gualtieri che annuncia un nuovo decreto economico in aprile.