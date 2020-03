Villanova Monteleone: sospendere i tributi locali - Richiesta dalla minoranza

Visti i drastici cali di fatturato e di incassi, che stanno mettendo a dura prova numerose famiglie villanovesi, si chiede di sospendere la tassazione locale a chi sta subendo drasticamente l’effetto da coronavirus nonché delle norme restrittive ministeriali Sospendere sin da ora i pagamenti dei tributi, delle tasse e delle imposte locali e stabilire per le stesse congrui bonus e riduzioni al fine di sostenere le famiglie e le aziende del commercio, del turismo, dell’edilizia e dei servizi in genere che attualmente versano in una situazione sempre più grave di difficoltà finanziaria dovuta ai drastici cali di incassi e di fatturato E per quanto riguarda le famiglie, soprattutto a causa delle necessarie restrizioni dettate dall’emergenza e sintetizzate nel motto “stiamo tutti a casa “ chiedono: di Istituire un servizio in collaborazione con i Servizi Sociali, la Protezione Civile e le attività commerciali del territorio al fine programmare consegne a domicilio di generi di prima necessità e farmaci per fasce deboli e anziani a seguito delle indicazioni contenute nel D.P.C.M.









Questo è un momento difficile per tutta la comunità – precisano i consiglieri Ligios, Monti, Niolu e Sanna, occorre andare oltre ad ogni schieramento politico, vogliamo metterci a disposizione insieme a tutti i direttivi delle associazioni e a tutti gli amministratori dei vari livelli istituzionali per dare un supporto alle famiglie e portare le istanze e le criticità dei vari settori produttivi nelle sedi opportune. Occorre unità. Noi siamo pronti a dialogare e collaborare con tutti, per fare la nostra parte. Vogliamo dare il nostro contributo, per quello che è possibile, per supportare la comunità in un momento difficile per tutti che ha prodotto e produrrà difficoltà per le famiglie, le imprese, il commercio e il terzo settore, con ricadute economiche importanti. Invitiamo chiunque a contattarci sul nostro gruppo Facebook “Per Villanova “ per comunicare le criticità, i bisogni, e le problematiche che si stanno affrontando. Ci impegneremo . concludono Cosetta Sanna, Salvatore Niolu, Vincenzo Ligios e Bastianino Monti, a fare il possibile per essere di aiuto in questa situazione complessa".

A seguito della convocazione del consiglio comunale previsto in data 23 marzo 2020 i consiglieri comunali di minoranza del gruppo “ Per Villanova “ ,Cosetta Sanna, Salvatore Niolu, Vincenzo Ligios e Bastianino Monti, chiedono al consiglio comunale di impegnare il sindaco e la giunta in azioni concrete per fronteggiare gli effetti dell’emergenza corona virus nelle attività produttive di tutti i settori che risentono in modo particolare delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, con particolare riferimento all’edilizia, al commercio, bar, ristoranti, bed and breakfast.