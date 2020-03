Alghero: affrontare l'emergenza è un obiettivo comune - Invito dalla maggioranza

La giusta battaglia affinché Alghero abbia l’attivazione della Terapia Intensiva, cha va avanti da diversi anni, oggi non deve rischiare di assumere i connotati di una speculazione. L’opposizione stia dalla parte giusta e supporti le autorità sanitarie che stanno svolgendo tutte le azioni necessarie - concludono - con sforzi straordinari contro l’emergenza in atto. Non è il momento delle divisioni."

" Da anni che chiediamo, spesso anche da soli, l’apertura della terapia intensiva, una battaglia che deve certamente continuare. Prendiamo atto che le forze di opposizione lo facciano ora, sebbene nel momento meno opportuno, nel quale non serve fare i primi della classe ma stare uniti. Ma in questo momento - aggiungono - l’obbiettivo è quello di affrontare l’emergenza con un senso di responsabilità maggiore di quello che guarda alla pura speculazione politica. Tutti i posti letto del presidio ospedaliero di Alghero, compresi quelli di Terapia Intensiva, sono inseriti nel Piano di Emergenza Coronavirus predisposto dalla Regione e dall’ATS. Il problema che si sta cercando di risolvere è tuttavia quello legato alla carenza di personale medico e sanitario in generale, accentuato dall’emergenza in corso.