Il CoronaVirus fa saltare il referendum sul taglio dei parlamentari

Il premier Giuseppe Conte ha dichiarato questa sera, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, che il referendum sul taglio dei parlamentari è stato rinviato. Al momento si tratta di un rinvio sine die, non c'è ancora una nuova data: «Oggi, in Consiglio deo Ministri - spiega Conte - abbiamo valutato la situazione da un punto di vista tecnico e deciso che mancavano le condizioni, pertanto abbiamo disposto il rinvio».





Le procedure referendarie sono quindi sospese e saranno rinnovate quando sarà decisa la nuova data. La legge consente di fissare una nuova data entro il 23 marzo 2020.