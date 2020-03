Insediamenti dei giovani agricoltori : interpellanza Progressisti e Pd

Così l'On. Gian Franco Satta: «I dati anagrafici del settore agricolo della Sardegna mostrano da parecchio tempo un preoccupante fenomeno di innalzamento dell’età dei conduttori. Il rischio è che si concretizzi l’allontanamento dalle attività produttive agricole e il conseguente aggravio dei casi di spopolamento delle aree rurali, nonché i relativi danni all’ambiente per via dell’abbandono dei presìdi. Durante il precedente periodo di programmazione si è stimolato il ricambio generazionale e l’insediamento di giovani agricoltori qualificati in qualità di capo azienda agricola attraverso la Misura 112 (Insediamento di giovani agricoltori) del PSR 2007/2013. In questi anni il settore ha dovuto patire una crisi profonda e continua. Siccità e crollo del prezzo del latte sono solo alcune delle problematiche che ha dovuto affrontare il comparto, colpendo soprattutto i soggetti più deboli, coincidenti spesso con le imprese più giovani. Purtroppo per via di diversi intoppi burocratici e norme amministrative spesso disattese, oggi ci troviamo difronte a circa 300 giovani agricoltori che non solo si sentono contestare il mancato raggiungimento del livello di sviluppo aziendale inizialmente prefissato prima della conclusione del piano e senza minimamente contestualizzare lo svolgimento delle loro attività con l’andamento del settore ma, in maniera del tutto impropria, vedono trattenute le somme contestate nell’ambito di un altro procedimento ben distinto, quale il premio unico 2019. L’auspicio è che la politica intervenga tempestivamente ponendo rimedio ad una situazione che rischia di compromettere ulteriormente un settore, come quello primario, già carico di problematiche al momento, perlopiù, irrisolte.»

L’interpellanza, promossa dall’On. Gian Franco Satta, è stata sottoscritta dai Progressisti e dal Partito democratico. Le segnalazioni delle presunte inadempienze dei giovani agricoltori erano rimaste come mera enunciazione, in quanto non seguite da nessun provvedimento formale. Questo anche per diversi interventi di natura politica, che avevano suggerito di valutare il percorso di insediamento alla fine del programma e non nel corso dello stesso, come di fatto stava avvenendo in fase di contestazione. Questa metodologia interpretativa era evidentemente corretta in quanto l’intervento di sostegno andava valutato, in termini di incremento aziendale, ad investimento finito. Lo spirito originale della Misura 112 aveva, infatti, la finalità di favorire il ricambio generazionale e frenare l’esodo dei giovani dalle campagne, mediante un incremento aziendale nel medio e lungo periodo e non nel breve, essendo lo scopo quello di creare aziende solide che favorissero la permanenza dei giovani nelle campagne anche al fine di riqualificare le produzioni mediante una crescita culturale e una migliore preparazione tecnica.L’Organismo Pagatore AGEA, invece, non solo ha confermato le sanzioni previste ma effettuato recuperi attraverso dei tagli a compensazione con le spettanze del premio unico 2019. Tale operato ha suscitato forti dubbi, anche in considerazione del fatto che le disposizioni sono avvenute senza alcun provvedimento formale e senza, tra l’altro, prima rivalersi eventualmente sulla garanzia legata alla Misura 112.