Parco di Porto Conte: smentita divisione con l'Area marina - Pirisi: "Siamo soddisfatti"

Sull'argomento interviene Mimmo Pirisi, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, all'opposizione, che ammette: "a pensar male si fa peccato ma qualche volta si azzecca". Preso atto del peccato, per il quale dovrà procedere a relativa confessione, e all'opposizione i riferimenti non mancano, Pirisi aggiunge: "Ci sentiamo comunque rassicurati della risposta data dai capi gruppo di maggioranza circa linfondatezza dell'ipotesi circolata nell'ultima commissione consiliare sulla possibilità che la gestione del Parco è dell'Area marina venissero nuovamente divise creando due nuovi enti con nuove poltrone e costi raddoppiati".









E ancora: "siamo soddisfatti che dopo queste affermazioni le preoccupazioni e le contrarietà emerse in commissione da parte del direttore del parco possano tranquillamente rientrare e si possa continuare nel lavoro fino a qui svolto dai vertici del Parco, siamo certi che le nostre proposte emerse in commissione di affiancare la direzione del parco con nuove figure tecniche magari predisponendo un nuovo concorso pubblico senza utilizzare graduatorie già vecchie così come si sta facendo in altre situazioni, possa risolvere il carico di lavoro attuale del parco e dell'area marina protette".

La minoranza in consiglio comunale ad Alghero aveva recentemente segnalato l'ipotesi che il centro destra alla guida della città fosse impegnato nella operazione di ridividere ruoli e competenze tra la riserva Marina di Capo Caccia - Isola piana e il Parco di Porto Conte. Una operazione poco nobile che appariva funzionale a creare nuovi posti di sottogoverno per accontentare la richiesta di poltrone, poltroncine e sgabelli. Non era una certezza ma un sospetto, forse una "ciffuta" di corridoio, che comunque valeva la pena di approfondire. A stretto giro di posta hanno risposto i capigruppo di maggioranza escludendo qualsiasi manovra in corso in tal senso e incitando i cuginetti sui banchi della minoranza a fare una opposizione costruttiva e sensata e quindi a interrompere l'epoca delle "bombolles" così cara nella legislatura precedente.