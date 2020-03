Coronavirus: show in consiglio regionale - Progressisti al vetriolo

Lo sostiene Francesco Agus,Presidente gruppo “Progressisti” e componente VI Commissione “sanità” del Consiglio regionale. che aggiunge : "Non è di questo che abbiamo bisogno. Serve chiarezza e circolazione trasparente delle informazioni da parte delle istituzioni, in particolare di quelle sanitarie. Questo è il modo migliore per rassicurare i cittadini, evitare comportamenti sbagliati, semplificare il lavoro degli operatori sanitari e stroncare sul nascere la diffusione di notizie fraintendibili o addirittura false. Penso, per esempio, che sia necessario un chiarimento immediato riguardo al trattamento di eventuali pazienti pediatrici.









Prospettiva cupa ma da prendere in considerazione con la dovuta attenzione e senza sottovalutare ogni aspetto della vicenda. Soprattutto in considerazione della presenza, in particolare nei reparti pediatrici degli ospedali dell’azienda Brotzu, di pazienti affetti da malattie rare, di pazienti oncoematologici o comunque immunodepressi. Categorie da proteggere con più attenzione e da preservare il più possibile da ogni rischio. Sono fiducioso riguardo al fatto che i la direzione dell’azienda Brotzu - conclude Agus - possa chiarire ogni aspetto della vicenda evitando sul nascere fraintendimenti e ulteriori preoccupazioni a famiglie alle prese con battaglie difficili."

"La discussione sulle misure di prevenzione da contagio COVID-19 che ha visto il Consiglio regionale impegnato la settimana scorsa non è stata produttiva. È diventata, come immaginavamo, terreno di show personali cinici e ridicoli da parte di consiglieri in cerca di celebrità. Inoltre le cifre e il modo in cui queste sono state raccontate dalla Giunta in Aula non hanno favorito la giusta comprensione del fenomeno da parte della cittadinanza e hanno invece fomentato il diffondersi di ingiustificati allarmismi ".