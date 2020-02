Elezioni a Porto Torres: ecco i civici autonomisti

A Porto Torres si scaldano i motori in vista delle prossime elezioni comunali. I primi a scendere in campo e formare una vera e propria coalizione, definita “Civica Autonomista”, sono i partiti organizzati dei Riformatori Sardi e il Partito dei Sardi con i civici di Sardegna Vera, Impresa Comune e Obiettivo Comune Porto Torres.





Cinque liste che intendono operare in totale autonomia decisionale, disposte ad aprire ad altre forze politiche che vogliono riconoscersi in un progetto di rinnovamento e cambiamento «per il bene di Porto Torres». La nuova coalizione, fanno sapere, è pronta a promuovere competenze e capacità di chi vorrà aderire e mettersi in gioco in questa prossima competizione elettorale per la futura amministrazione del comune di Porto Torres e sarà di fondamentale importanza, nei giorni a venire, il contributo di singoli e associazioni per la definizione del programma di governo.