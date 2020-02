Politiche giovanili in Sardegna: incontro internazionale a Cagliari

Il Comitato Associazioni Sarde per la Mobilità Internazionale comunica che giovedì 5 marzo alle ore 16.30, nella sala conferenze del Ghetto degli Ebrei a Cagliari, si terrà una conferenza pubblica dal titolo “Politiche giovanili efficaci: la crescita attraverso la mobilità”. L’incontro, al quale prenderanno parte rappresentanti istituzionali, responsabili di associazioni e operatori giovanili, intende fare il punto della situazione sulla condizione delle politiche giovanili in Sardegna. In particolar modo verranno analizzate buone prassi e casi di politiche realizzate a livello locale nel quadro di programmi europei.





Durante la riunione verranno illustrati dati e analisi sui flussi di mobilità culturale che interessano i giovani sardi e le ricadute per il territorio in termini di crescita e sviluppo. Un ulteriore approfondimento sarà inoltre dedicato all’avvio del prossimo ciclo comunitario di programmazione 2021/2027 e sulle novità che in esso saranno contenute nei settori dell’educazione e della gioventù. L’incontro avrà una connotazione internazionale grazie alla presenza di cinque organizzazioni europee che illustreranno la condizione delle politiche giovanili nei loro luoghi di provenienza. La partecipazione sarà aperta a tutti.