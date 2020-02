Il consiglio regionale è stato convocato per mercoledì prossimo

Il provvedimento è stato iscritto immediatamente all’ordine del giorno con la procedura stabilita dall’articolo 102 del regolamento interno. La sottocommissione della commissione Salute, appositamente costituita, concluderà l’unificazione dei testi a suo tempo presentati in materia (Pl. n. 40, n. 41, n. 82 e n. 86), nella riunione di martedì 3 marzo.

Il Consiglio regionale si riunisce mercoledì 4 marzo 2020 alle 16, per l’esame della proposta di legge in materia di accesso alle borse di studio per gli specializzandi in Medicina e Chirurgia.