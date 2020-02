Il Presidente del Parlamento Europeo risponde a Pais e Cossa

“Mi auguro – ha scritto il Presidente Sassoli – che l’alleanza delle isole del Mediterraneo da voi creata potrà dar vita a strategie comuni per rivendicare le vostre giuste aspirazioni”. Il Presidente del Parlamento Europeo ha annunciato di aver inoltrato i documenti alla Commissione per lo Sviluppo regionale del Parlamento europeo perché possano contribuire al dibattito in corso sul futuro della politica europea di coesione.









“Ringrazio per la sua sensibilità, anche a nome della commissione speciale, il Presidente Sassoli – ha detto Michele Cossa – la strada dell’alleanza tra isole è senz’altro quella giusta. Però il riconoscimento pieno dei nostri diritti non può subire rallentamenti. Proseguiremo la nostra battaglia perché finalmente siano eliminate le disparità tra territori”.

“E’ fondamentale utilizzare tutte le possibili sinergie tra i fondi strutturali e d’investimento europei e gli altri strumenti dell’Unione, al fine di controbilanciare gli svantaggi delle isole e favorirne la crescita economica ”. Così il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ha risposto alla lettera che gli era stata inviata qualche giorno fa dal Presidente del Consiglio regionale Michele Pais e dal Presidente della Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità Michele Cossa per rivendicare il diritto al riconoscimento del principio di insularità a livello europeo.