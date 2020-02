FASI: gli emigrati sardi al sit in per l'Insularità di domani

"Saremo presenti domani, giovedì 20 febbraio, negli aereoporti di Linate-Milano, Caselle-Torino, e Fiumicino-Roma, al sit in promosso dal Comitato per l'Insularita, con i nostri striscioni per la continuità territoriale, e a sostegno della lotta dei lavoratori di Air Italy, in appoggio agli incontri tra Ministero Trasporti, Regione, azienda e sindacato", è quanto ha dichiarato Serafina Mascia, presidente FASI, Federazione Associazione Sardi in Italia.





"Ci preme anche sottolineare il nostro apprezzamento - ha aggiunto- per la conferma dell'impegno congiunto della Ministra De Micheli e del presidente Solinas per la proroga fino al 31 dicembre 2020 della continuità territoriale attuale, così come da noi chiesto in occasione del convegno nazionale di Saronno di sabato scorso, e in cui si erano espressi in questo senso il sottosegretario ai Trasporti Salvatore Margiotta e la vicepresidente della Regione Alessandra Zedda. La prorogra fino al 31 dicembre 2020, consentirà sicuramente una più approfondita analisi delle problematiche e la ricerca delle migliori soluzioni possibili, come da noi auspicato, anche attraverso il nostro coinvolgimento diretto in tutte le fasi della trattativa".