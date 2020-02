Per fortuna che c'era la ministra: polemiche senza fine sulla continuità

La Ministra dovrà vigilare e noi con lei perchè siano rispettati i tempi per l’aggiudicazione del nuovo bando entro il 31 dicembre 2020, come da cronoprogramma concordato con l’Unione Europea. Grazie all’intervento della De Micheli è stato superato il rischio della procedura d’infrazione che l’Europa avrebbe potuto attivare per responsabilità del governo sardo leghista. Ci auguriamo, così come ribadito nell’incontro in Consiglio regionale, con le rappresentanze sindacali - conclude - , che anche la vertenza Air Italy e il futuro di 1200 lavoratrici e lavoratori possano trovare una soluzione positiva."