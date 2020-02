Pais e Solinas al Ministero dei Trasporti - Rinviato il consiglio regionale

La volontà di incontrare le parti sociali per Pais è un segnale di apertura: «Ritengo opportuno sentire direttamente i lavoratori sulla strategia per scongiurare definitivamente la chiusura della compagnia che, oltre ad avere effetti occupazionali devastanti, avrebbe ripercussioni catastrofiche per il comparto dei trasporti e del turismo dell’intera isola». Il Presidente ha invitato ancora una volta tutti i parlamentari sardi e i consiglieri regionali a sostenere la vertenza Air Italy giovedì a Roma alle 10.30 nella piazza antistante Palazzo Chigi e poi davanti alla sede del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in concomitanza alla riunione con la ministra Paola De Micheli.

Lo slittamento è stato deciso per permettere al presidente del Consiglio regionale Michele Pais e al presidente della Regione, Christian Solinas di partecipare domani, nel primo pomeriggio, ad un incontro al ministero dei Trasporti. Domani mattina alle 10,30 in Consiglio regionale si svolgerà un incontro tra i sindacati, i lavoratori di Air Italy e i consiglieri regionali. Il Presidente Michele Pais da Roma ribadisce la ferma intenzione di portare avanti con la giunta regionale una battaglia unitaria per salvare la compagnia aerea: «È il momento dell’unità e della coesione. Non ci devono essere divisioni ideologiche o partitiche. L’unica voce che deve arrivare a Roma è quella della Sardegna».