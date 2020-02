Ganau contro Salvini: “Vuol fare come con i pastori?”

"Matteo Salvini interviene a sproposito sul tema della continuità territoriale della Sardegna, cercando di far ricadere sul ministro dei trasporti le responsabilità dell'attuale incredibile situazione che ha invece come responsabile esclusivamente il Presidente Solinas." Lo sostiene Gianfranco Ganau, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale che prosegue: "È noto che dopo l'inopinato ritiro del bando predisposto dalla precedente giunta abbia proposto alla Commissione europea, da Aprile a dicembre, la tariffa unica scontrandosi con lo scontato no. Solo a dicembre la regione ha proposto un bando, regolarmente trasmesso e sostenuto dal Ministero dei trasporti ed ancora rifiutato dalla comm.ne europea.





Ad oggi non è stato predisposto alcun bando alternativo e la commissione ha imposto un'analisi preliminare da parte di un advisor indipendente. Non risulta che sia stata concessa alcuna proroga su richiesta di Solinas, da parte della commissione, dell'attuale regime di continuità territoriale che, come noto scade il 16 aprile. È al corrente l'ex Ministro Salvini che già da ora non sia possibile prenotare voli da e per la Sardegna a partire dal mese di Aprile? La responsabilità di quanto sta succedendo è tutto in capo a questa giunta sardo-leghista che ancora una volta non è in grado di rispondere alle promesse elettorali come ben hanno capito i pastori sardi che - chiude Ganau - ancora attendono la soluzione, promessa in 48 ore, proprio da Salvini sulla vertenza latte."